Reuters: Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай

Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, — передает агентство Reuters. Больше года, по его сведениям, торговля велась подпольно. Китайские суда перестали забирать нефть у Венесуэлы с августа прошлого года, когда Вашингтон расширил санкции против Каракаса. Тогда же американские власти пригрозили проблемами любой компании, которая будет торговать с венесуэльской государственной нефтегазовой корпорацией. Однако, по данным Reuters, Венесуэла нарастила поставки в Малайзию, где в море бОльшую часть нефти перекачивали на другие суда и отправляли в Китай. Лишь недавно в китайском порту зафиксировали танкер, который еще летом загрузился венесуэльской нефтью, а потом бОльшую часть пути преодолел с выключенным устройством, позволявшим отслеживать его местонахождение.