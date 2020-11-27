Reuters: Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай

Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, — передает агентство Reuters. Больше года, по его сведениям, торговля велась подпольно. Китайские суда перестали забирать нефть у Венесуэлы с августа прошлого года, когда Вашингтон расширил санкции против Каракаса. Тогда же американские власти пригрозили проблемами любой компании, которая будет торговать с венесуэльской государственной нефтегазовой корпорацией. Однако, по данным Reuters, Венесуэла нарастила поставки в Малайзию, где в море бОльшую часть нефти перекачивали на другие суда и отправляли в Китай. Лишь недавно в китайском порту зафиксировали танкер, который еще летом загрузился венесуэльской нефтью, а потом бОльшую часть пути преодолел с выключенным устройством, позволявшим отслеживать его местонахождение.
2020-11-27T12:06:19+03:00
2020-11-27T12:10:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2748774-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3354630.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:06, 27 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…