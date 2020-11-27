«Медуза»: «Единая Россия» получила установку от администрации президента сохранить позиции в новом составе Госдумы

Партия «Единая Россия», как пишет интернет-издание «Медуза», получила установку от администрации президента сохранить позиции в новом составе Госдумы. В Кремле, как говорят источники издания, считают, что «единороссы» должны продемонстрировать внешнему миру высокий уровень поддержки как власти, так и президента Владимира Путина. Еще месяц назад в партии называли планы удержать две трети мест в новой думе сложно реализуемым сценарием. По данным ВЦИОМ, на середину ноября рейтинг партии власти составлял всего 31%. В опросе участвовали более 3-х тысяч граждан России в различных населенных пунктах страны.
2020-11-27T12:05:28+03:00
2020-11-27T12:09:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2748772-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3354628.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:05, 27 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…