«Медуза»: «Единая Россия» получила установку от администрации президента сохранить позиции в новом составе Госдумы

Партия «Единая Россия», как пишет интернет-издание «Медуза», получила установку от администрации президента сохранить позиции в новом составе Госдумы. В Кремле, как говорят источники издания, считают, что «единороссы» должны продемонстрировать внешнему миру высокий уровень поддержки как власти, так и президента Владимира Путина. Еще месяц назад в партии называли планы удержать две трети мест в новой думе сложно реализуемым сценарием. По данным ВЦИОМ, на середину ноября рейтинг партии власти составлял всего 31%. В опросе участвовали более 3-х тысяч граждан России в различных населенных пунктах страны.