Приморскую чиновницу, ответственную за остров Русский, отстранили от работы из-за бездействия во время ЧС

Режим действует с 20 ноября, когда на регион обрушился ледяной дождь, из-за которого остров оказался отрезан от материка, а тысячи людей остались без электричества.

Руководитель административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке Ирина Пан не справилась со своими обязанностями, считает губернатор Приморья Олег Кожемяко. По его словам, представители власти, не раз за эту неделю посещавшие остров, не видели ни результатов ее работы, ни ее саму. Да и слов благодарности от жителей в адрес чиновницы не слышали. За непринятие мер по оказанию помощи населению губернатор поручил мэру Владивостока отстранить Пан и убедиться, что она привлечена к ответственности. Русский оказался отрезан от материковой части города неделю назад, когда на регион обрушились обильные осадки, а из-за перепада температур зафиксировали аномальное обледенение – тогда закрыли мост, его до сих пор чистят. Пока попасть на остров можно паромом, который совершает девять рейсов в сутки. При этом там сохраняется самая сложная ситуация с электроснабжением – многие жители лишились света из-за обледенения проводов. На острове живет несколько тысяч человек. Сегодня там установят дополнительные полевые кухни и электрогенераторы.

Всего более 6 тысяч жителей Приморья остаются без электричества.