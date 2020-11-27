Московские власти планируют открыть дополнительно 12 новых центров для оказания помощи больным с коронавирусом

Сейчас в столице, по словам вице-мэра Анастасии Раковой, свободно около 5-ти тысяч коек для лечения заразившихся. Система здравоохранения в городе, признала Ракова, работает с дополнительной нагрузкой. По словам вице-мэра, выдавать противовирусные препараты жителям города будут также работники «скорой помощи».

Администрация Москвы не планирует вводить новые ограничения на фоне пандемии. Об этом, говоря о распространившихся в Сети домыслах, сказал мэр Сергей Собянин.

Собянин добавил, что планов по переводу школьников младших классов на дистанционное обучение также нет.