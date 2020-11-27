Суточный прирост заболевших коронавирусом в России стал максимальным за все время пандемии

В нашей стране было выявлено почти 27,5 тысяч заразившихся. Уже традиционно наибольшее число случаев регистрируется в столице. Оно превышает вчерашние показатели почти на треть и вплотную приблизилось к отметке в 8 тысяч, больше полутора тысяч из них госпитализированы, следует из отчета штаба по борьбе с коронавирусом.

За Москвой следует Санкт-Петербург, где также за последние сутки зарегистрирован максимальный прирост заболевших. В Северной столице более 3 600 новых выявленных пациентов. Замыкает тройку Подмосковье – больше тысячи зараженных

Наименьшее число новых случаев отмечается в Чукотском и Ненецком автономных округах – менее 10 жителей в каждом.

Скончались же от опасного вируса в России за день 496 человек, это немного меньше, чем днем ранее.

Количество же победивших Covid-19 рекордно – почти 26 700 граждан. По данным оперативного штаба всего за время пандемии в стране вылечились от опасной инфекции более 1 миллиона 700 тысяч человек