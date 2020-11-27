Тайник с оружием обнаружен в центре Киева, — говорят в Службе безопасности Украины

Арсенал нашли в здании Национальной академии аграрных наук. Силовики обнаружили несколько гранатометов, два автомата и пару артиллерийских снарядов, а также большое количество патронов, — говорят в ведомстве. Обыск проводился по делу о захвате имущества академии и его легализации. Фигурантами дела проходят должностные лица научного учреждения.