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11:32, 27 ноября 2020

Тайник с оружием обнаружен в центре Киева, — говорят в Службе безопасности Украины

Арсенал нашли в здании Национальной академии аграрных наук. Силовики обнаружили несколько гранатометов, два автомата и пару артиллерийских снарядов, а также большое количество патронов, — говорят в ведомстве. Обыск проводился по делу о захвате имущества академии и его легализации. Фигурантами дела проходят должностные лица научного учреждения.



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