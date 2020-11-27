Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 1 миллион

Об этом сообщает немецкий Институт Роберта Коха, который ведет подсчет заболевших. Почти месяц в стране действует карантинный режим. При этом динамика распространения инфекции пока не сократилась до уровня, на который рассчитывает правительство. В стране закрыты рестораны, кафе, прекратили работу фитнес-центры, бассейны, театры и концертные залы.
2020-11-27T11:32:33+03:00
2020-11-27T11:38:37+03:00
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11:32, 27 ноября 2020
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