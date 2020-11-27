Хабаровские медики пожаловались на невыплату положенных надбавок за работу с пациентами, у которых коронавирус

В Министерстве здравоохранения региона говорят, что ежедневно получают до десяти таких обращений. В ведомстве заверили, что не снимают с себя ответственности за случившееся, однако правительство России до сих пор не выпустило соответствующего распоряжения. Как сказал представитель краевого Минздрава агентству ТАСС, они планируют обратиться в вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

О стимулирующих выплатах врачам и другому медперсоналу российское руководство объявило еще весной. С тех пор из разных регионов поступают жалобы врачей, которые не получили обещанных надбавок.