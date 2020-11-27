В России вновь выросло количество новых случаев заражения коронавирусом, которые зафиксированы за минувшие сутки

По данным оперативного штаба, на сегодня эта цифра составляет 27,5 тысяч. Больше всего заразившихся за минувшие сутки зафиксировано в Москве – почти 8 тысяч. Более 3,5 тысяч в Санкт-Петербурге. в Московской области чуть более тысячи новых случаев. За сутки в России скончались чуть менее 500 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Всего же с начала пандемии умерли более 38,5 тысяч человек.