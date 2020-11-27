Секретарь ОНК: Задержанный экс-заместитель главы ФСИН Максименко не признает вину в злоупотреблении полномочиями

Задержанный накануне экс-заместитель главы ФСИН Валерий Максименко не признает вину в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» посетивший его сегодня в изоляторе временного содержания ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Максименко находится в ИВС N1 на Петровке, в стандартной двухместной камере, соседей у него нет. Вину он не признает и выглядит довольно подавленным», — рассказал он.

По словам А.Мельникова, после задержания Максименко чувствовал себя неважно. «Он сказал, что вчера вечером у него поднялось давление, и в изоляторе ему выдали необходимые лекарства. Поскольку он был доставлен в ИВС после 22.00, ужин он не получил. Но он признался, что не смог бы вчера есть, так как плохо себя чувствовал», — уточнил общественник.

А.Мельников добавил, что по прибытии в изолятор Максименко были выданы постельные и мыльные принадлежности, согласно правилам внутреннего распорядка. Он также напомнил, что в отличие от СИЗО в ИВС не предусмотрен телевизор, холодильник и электрочайник. Соответственно ничего этого в камере у задержанного нет.

А.Мельникова также сообщил, что Максименко безразлично, в какое СИЗО его отправят, если суд изберет для него такую меру пресечения.

Бывший заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний был задержан накануне по обвинению в злоупотреблениях при реализации госконтрактов с ущербом более двух миллиардов рублей.

По версии следствия, в 2018 году Максименко «незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)» между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России».

При этом у строительной организации не было производственных и кадровых ресурсов для исполнения этих контрактов, отметили в СКР. В результате действий Максименко «не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов».



Об увольнении Максименко с поста замдиректора ФСИН стало известно в марте 2020 года. Утверждалось, что он написал заявление об уходе по собственному желанию.