Поклонская поддерживает право человека на одиночные пикеты, но считает, что они не должны использоваться в политцелях

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская поддерживает право человека на одиночные пикеты, но считает, что они не должны быть провокационными использоваться в политических целях. Об этом депутат сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С одной стороны, я за то, чтобы люди могли выражать свою позицию и свое отношение к ситуации в государстве, обществе. Чтобы человек, как хочет, так и выразил свою позицию в соответствии с законом. Но чтобы недовольство не перерастало в инструмент для политических целей: для свержения власти, беспорядков. Поэтому тут тонкая грань. Да, я за то, чтобы люди могли высказать свою позицию, даже с плакатом. Но если одиночный пикет будет провокационным, то здесь нужно четко разграничивать и пресекать все», — заявила Н.Поклонская.

Ранее на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который предлагает признать публичным мероприятием не только «совокупность» одиночных пикетов, но и «поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования», то есть очереди на пикеты. Н.Поклонская отметила, что подумает, проголосовать ей за или против данной инициативы.

Законопроект также предлагает рассматривать как публичное мероприятие массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, «направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики».

Помимо этого, инициатива предусматривает запрет для журналистов, освещающих митинги, на участие в них либо в организации таких мероприятий. Сами митинги и другие публичные мероприятия предлагается запретить проводить возле зданий разного рода экстренных или оперативных служб — чтобы не мешать работе.