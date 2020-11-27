Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17-го декабря в формате видеосвязи

Глава государства будет общаться с журналистами из своей резиденции. Представителей СМИ соберут в Центре международной торговли, где до этого проходили пресс-конференции Путина. Об этом сегодня объявили на сайте президента России. При этом в пресс-службе главы государства отметили, что журналисты из региональных изданий смогут участвовать в мероприятии, не выезжая из своего города. Для них организуют специальные площадки.