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11:04, 27 ноября 2020

Дональд Трамп пообещал уйти из Белого дома, если Коллегия выборщиков проголосует за Джо Байдена

При этом, по мнению американского лидера, до инаугурации может «много всего произойти».

На вопрос журналистов, признает ли Дональд Трамп поражение после голосования выборщиков он ответил, что «конечно уступит и они это знают» — слова президента приводит телеканал CNBC. При этом глава государства не преминул в очередной раз назвать голосование сфальсифицированым и сравнить избирательную кампанию в США с тем, что происходит в странах третьего мира.
Голосование Коллегии выборщиков назначено на 14 декабря. Согласно действующей в стране системе, представители каждого штата должны проголосовать за того кандидата, за которого было отдано большинство голосов именно в их штате. Впрочем, история знает примеры так называемых «ненадежных выборщиков», которые отдавали свои голоса за другого кандидата вопреки воле избирателей. Наибольшее число «ненадежных выборщиков» было зафиксировано в 2016 году, однако из действия не повлияли на общую картину.

По предварительным подсчетам американской прессы, победу на текущих выборах одержал Джо Байден, набравший 306 голосов из 270 необходимых.



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