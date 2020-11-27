«Коммерсант» сообщает о решении ФАС повысить цены на два жизненно важных лекарства

Газета «КоммерсантЪ» сообщает о решении Федеральной антимонопольной службы повысить цены на два жизненно важных лекарства. Препараты применяют при лечении онкологических заболеваний.

Стоимость лекарства ломустин, применяемого в лечении рака, увеличена почти в девять раз, до 37 тысяч рублей за упаковку. Цена азатиоприна выросла в 2 раза, теперь этот препарат стоит 380 рублей. Его выписывают больным раком и ревматоидным артритом. Информацию о росте цен газета «Коммерсант» подтвердили в Федеральной антимонопольной службе. Там объяснили это решение тем, что лекарства стали дефицитными, в частности, из-за отсутствия интереса фармакологических компаний к поставкам по государственным контрактам на фоне низких цен. Повысить их позволяет постановление правительства, которое предусматривает пересмотр стоимости препаратов в случае их нехватки на рынке. Поступать в продажу в нужном объеме лекарства перестали, поскольку производителям невыгодно их предоставлять по низкой цене, ряд аукционов по их закупкам не состоялись.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуации с перебоями в поставках лекарств в России постепенно нормализуется.