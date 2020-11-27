За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 496 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 682 человека.

Лидер по количеству заразившихся — Москва — 7918 человек. За сутки в России скончались чуть менее 500 пациентов. Общее количество умерших составляет уже больше 38,5 тысяч.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровело 1 712 174 человека.