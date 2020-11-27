Катки с искусственным льдом заработают сегодня в московских парках

Билеты на них можно будет купить только в интернете, — пишет издание РБК. Кроме того, посетителям придется регистрироваться по специальному цифровому коду. Это та же схема, которую используют сейчас в московских барах и кафе. Как говорили в мэрии, в случае, если кто-то из посетителей заболеет, те, кто с ним мог контактировать, будут оповещены. При входе на каток проверят температуру. В раздевалках и пунктах проката посетители должны быть в средствах индивидуальной защиты. В то же время ранее столичные власти ранее отменили ряд мероприятий по случаю Нового года и Рождества.
2020-11-27T10:34:08+03:00
2020-11-27T10:43:02+03:00
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10:34, 27 ноября 2020
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