Мошенники все активнее используют сервисы аренды недвижимости

Под видом владельцев квартир они атакуют пользователей сайтов, где размещаются объявления, перенаправляют на фальшивые ресурсы, похожие на базу недвижимости ЦИАН и там уговаривают внести предоплату. Как пишет газета «КоммерсантЪ», за последний месяц отмечается всплеск такого типа мошенничества. Зафиксировано не менее 10-ти фальшивых сайтов, имитирующих базу данных недвижимости. Проблему подтверждают и представители самой ЦИАН. Там уже наняли несколько компаний, которые специализируются на защите от мошенников.
2020-11-27T10:33:35+03:00
2020-11-27T10:39:59+03:00
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10:33, 27 ноября 2020
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