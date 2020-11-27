Мошенники все активнее используют сервисы аренды недвижимости

Под видом владельцев квартир они атакуют пользователей сайтов, где размещаются объявления, перенаправляют на фальшивые ресурсы, похожие на базу недвижимости ЦИАН и там уговаривают внести предоплату. Как пишет газета «КоммерсантЪ», за последний месяц отмечается всплеск такого типа мошенничества. Зафиксировано не менее 10-ти фальшивых сайтов, имитирующих базу данных недвижимости. Проблему подтверждают и представители самой ЦИАН. Там уже наняли несколько компаний, которые специализируются на защите от мошенников.