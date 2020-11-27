Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем на Кубани

По предварительным данным, погибли шесть человек, восемь пострадали, — передает агентство ТАСС. Четверо доставлены в больницу. Инцидент произошел на северо-востоке Краснодарского края. По данным регионального управления МВД, водитель микроавтобуса не уступил дорогу КамАЗу во время разворота.