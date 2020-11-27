Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем на Кубани

По предварительным данным, погибли шесть человек, восемь пострадали, — передает агентство ТАСС. Четверо доставлены в больницу. Инцидент произошел на северо-востоке Краснодарского края. По данным регионального управления МВД, водитель микроавтобуса не уступил дорогу КамАЗу во время разворота.
2020-11-27T10:32:50+03:00
2020-11-27T10:47:24+03:00
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10:32, 27 ноября 2020
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