Во Владивостоке отстранена от работы чиновница, которая отвечает за остров Русский

Ирину Пан наказали за бездействие в чрезвычайной ситуации, — говорят в мэрии. После сильного ветра, ледяного дождя и снегопада больше недели назад на острове возникли перебои с энергоснабжением, а мост, который соединяет его с материковой частью, был закрыт из-за обледенения. Сейчас жителям острова раздают газовые плиты и электрогенераторы. Людей перевозят паромом. Как сообщается на сайте администрации Приморского края, восстановить автомобильное сообщение на мосту получится не раньше следующего месяца.



Всего в регионе без света остаются около 6-ти тысяч человек.