Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия» Наталья Поклонская пока не знает, будет ли она участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, но хочет остаться в политике. Об этом депутат сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сама не знаю, пойду я на выборы в 2021 году или нет. Сейчас я жду. Скажут, надо мне поддержать еще «Единую Россию», какие-то планы или не надо. Если не надо, по закону меня должны восстановить в предыдущей должности (прокурора — «ЭМ»). Если надо, то я пойду на выборы», — сказала Н.Поклонская.

Депутат напомнила, что в прошлых выборах в Госдуму она участвовала не по своей инициативе. «Я работала прокурором и думала работать дальше. Но было сделано убедительное предложение поддержать «Единую Россию» и пойти на выборы. Конечно, я поддержала это предложение, но не по своей инициативе. Я не просилась, чтобы меня взяли во фракцию «Единая Россия» и не просилась участвовать в выборах. Это честно, и мне никто ничего не скажет на этот счет», — подчеркнула Н.Поклонская.

Вместе с тем она добавила, что хотела бы остаться в политике. «Я не та — я стала немного другой. Я узнала политику и вижу, что можно сделать в этой должности. Я знаю, что такое прокуратура, но не современная, а прокуратура пятилетней давности. Но заверяю, что в любой должности буду думать о людях и тех задачах, которые поставлены верховным главнокомандующим», — заключила Н.Поклонская.