Судно-трубоукладчик «Академик Черский» возвращается в Калининград

Корабль, способный достроить «Северный поток-2» месяц простоял в немецком порту Мукран.

«Академик Черский» вышел из гавани на северо-востоке Германии накануне и должен прибыть в российский порт уже завтра — это следует из данных портала Marine Traffic, отслеживающего активность на морях и океанах. Сопровождавшие его «Умка» и «Финвал» остались стоять на якоре неподалеку от Мукрана — там хранятся трубы для проекта «Северный поток-2». В октябре «Академик Черский» уже проделывал похожий маршрут из Германии к российскому эксклаву. Тогда он находился у Куршской косы в режиме «ограниченной маневренности, а возле него были замечены суда снабжения.

Передвижения трубоукладчика оказались под пристальным вниманием после того, как в конце прошлого года из-за американских санкций из проекта «Северный поток-2» вышла швейцарская компания Allseas, тянувшая нитку по дну Балтийского моря. Тогда в России заверили, что смогут окончить строительство и без участия иностранных подрядчиков.

Сейчас трубопровод построен на 90%. Осталось проложить последний участок в водах Дании.