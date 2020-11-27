«Медуза»: В администрации президента поставили перед «ЕР» задачу получить больше двух третей кресел в новой Госдуме

В администрации президента поставили перед «Единой Россией» задачу получить больше двух третей кресел в новой Госдуме, пишет издание «Медуза». По ее данным, таким образом в Кремле хотят продемонстрировать высокий уровень поддержки Владимира Путина.

Владимир Путин лично хочет, чтобы у фракции «единороссов» после выборов было более двух третей мест в нижней палате парламента. Об этом на закрытой встрече чиновников АП и руководства партии сказал Александр Харичев, чье управление в Госсовете курирует все выборы в стране, пишет «Медуза» со ссылкой на источники. Цель – продемонстрировать миру и в частности новому руководству США сплоченность россиян вокруг Путина, единство перед лицом врага. Так, по словам собеседника издания, задачу формулирует еще один чиновник администрации президента Андрей Ярин, который утверждает, что американцы планируют вмешаться в ход выборов и дискредитировать власть – вероятно, он транслирует позицию силового блока. Сможет ли «Единая Россия» достичь планку – большой вопрос: после повышения пенсионного возраста рейтинг партии не превышает 31%. В Кремле проблему осознают, но, как отмечает один из источников «Медузы», поручение президента есть поручение президента». Власти рассчитывают, что победе поможет трехдневное голосование и электронное голосование – в проблемных регионах.

Серьезной проблемой в Кремле считают «Умное голосование» ФБК. Причем, как утверждают источники «Медузы», силовой блок убедил президента, что стратегия оппозиции — один из инструментов западного влияния.