Бывший зам.главы тюремного ведомства Валерий Максименко не признаёт своей вины

Он провел эту ночь в изоляторе на Петровке куда его доставили после допроса в Следственном комитете. Там, в изоляторе, его посетил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

По словам Мельникова, Максименко все равно, в какое СИЗО его отправят, если будет принято решение об аресте.

О сути уголовного дела, по которому проходит бывший зам.главы ФСИН, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Между тем, пока неизвестно, о какой мере пресечения будет просить следствие у суда.