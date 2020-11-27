Более 100 зданий остались без тепла в Новосибирске из-за ЧП на магистральной теплотрассе

Из них чуть меньше половины – это жилые многоквартирные дома. Среди отключенных объектов здание региональной администрации. Восстановить подачу тепла планируют лишь к вечеру.
Сейчас в Новосибирске 11 градусов мороза.
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Из них чуть меньше половины – это жилые многоквартирные дома. Среди отключенных объектов здание региональной администрации. Восстановить подачу тепла планируют лишь к вечеру.
Сейчас в Новосибирске 11 градусов мороза.
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…