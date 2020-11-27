Судно-трубоукладчик, которое, как ожидалось, должно было достроить газопровод «Северный поток-2», возвращается в РФ

Судно-трубоукладчик, которое, как ожидалось, должно было достроить газопровод «Северный поток-2», возвращается в Россию. Корабль «Академик Черский» почти месяц провел в немецком порту на острове Рюген. Как передает агентство ТАСС, уже завтра судно ожидают в Калининграде.

Накануне компания, которая отвечала за проверку строительных работ на предмет соответствия стандартам, объявила о том, что приостанавливает свою деятельность в этом проекте. До этого европейские подрядчики прекратили строительство газопровода из-за санкций США. Между тем, по предварительной оценке, «Северный поток-2» готов уже на 94%. Российская сторона планировала сама завершить его строительство.