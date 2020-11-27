Федеральная антимонопольная служба впервые повысила стоимость двух лекарств из перечня жизненно важных препаратов

Оба они стали дефицитными, поскольку фармацевтическим компаниям было невыгодно поставлять их по государственным контрактам из-за низких цен. Стоимость одного препарата выросла сразу в 10 раз, а другого – вдвое, — пишет газета «КоммерсантЪ». Оба лекарства используются в лечении онкологических заболеваний. Антимонопольная служба получила возможность пересматривать отпускные цены на препараты после того, как соответствующее постановление в конце октября приняло правительство. Эксперты в то же время отмечают, что новые правила позволяют, в том числе, и снижать цены на лекарства, которые закупает государство.
2020-11-27T09:32:41+03:00
2020-11-27T09:39:23+03:00
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09:32, 27 ноября 2020
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