Почти вдвое выросло число преступлений, которые совершаются в России с помощью мобильной связи и интернета

По данным МВД, которые оказались в распоряжении агентства ТАСС, с начала года было зафиксировано более 400 тысяч подобных правонарушений. Примерно в 6 раз увеличилось число преступлений, которые связаны с банковскими картами. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее говорил, что это объясняется не только доверчивостью граждан, но и пробелами в безопасности банковских систем. В первую очередь речь идет об утечке данных о клиентах.
2020-11-27T09:31:54+03:00
2020-11-27T09:39:01+03:00
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09:31, 27 ноября 2020
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