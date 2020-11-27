Почти вдвое выросло число преступлений, которые совершаются в России с помощью мобильной связи и интернета

По данным МВД, которые оказались в распоряжении агентства ТАСС, с начала года было зафиксировано более 400 тысяч подобных правонарушений. Примерно в 6 раз увеличилось число преступлений, которые связаны с банковскими картами. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее говорил, что это объясняется не только доверчивостью граждан, но и пробелами в безопасности банковских систем. В первую очередь речь идет об утечке данных о клиентах.