Бывший зам.главы тюремного ведомства Валерий Максименко не признаёт вины в злоупотреблении полномочиями

Минувшую ночь он провел в изоляторе временного содержания на Петровке. Накануне Максименко допрашивали в Следственном комитете. С ним встречался в изоляторе ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По его словам, Максименко выглядел подавленным. В изоляторе у него поднялось давление. Басманный суд должен сегодня избрать ему меру пресечения. При этом сам Максименко, по словам Мельникова, говорит, что ему все равно, в какое СИЗО его отправят, если будет принять решение об аресте.

Следствие считает, что бывший зам.начальника ФСИН заключил соглашение со строительной компанией, которая не выполнила условия договора, а ущерб составил почти 200 миллионов рублей.