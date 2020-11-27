Коллективный иммунитет выработался уже у большого числа москвичей, — уверен мэр Сергей Собянин

Это, а также введенные ограничения, по его словам, позволяют снизить риски, которые связаны с коронавирусом.

Мэр Москвы, в то же время, признаёт, что ситуацию изо дня в день становится все напряженнее. Собянин заверяет, что столичная система здравоохранения пока справляется.

В свою очередь, глава Научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что говорить о коллективном иммунитете пока рано.

Викулов также добавил, что пока неизвестно, как на формирование иммунитета будет действовать вакцина.