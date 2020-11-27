Страховые компании хотят получить прямой доступ к видео с камер наблюдения в Москве

Так, по их словам, можно эффективнее выявлять случаи мошенничества и урегулировать страховые споры, — пишет газета «КоммерсантЪ». Участники страхового рынка готовы оплачивать доступ к системе, которая обходится городу ежегодно в 9 миллиардов рублей. Инициатором такого проекта, по словам источника газеты, выступил Центробанк. Эксперты, в то же время, говорят о возможных рисках информационной безопасности — в первую очередь о вероятных утечках.