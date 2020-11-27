Трамп готов покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков признает победу его соперника Байдена

Американский президент Дональд Трамп готов покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков признает победу его соперника Джозефа Байдена. В то же время глава государства считает, что в таком случае выборщики совершат ошибку.

Дональд Трамп до сих пор отказывается признавать поражение на президентских выборах.

Между тем, Байден, по предварительным данным, набирает необходимое число голосов выборщиков для победы.

Кандидата от демократов уже поздравили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Не спешит с поздравлениями российский президент Владимир Путин. В Кремле это объясняют тем, что ждут официальных результатов.