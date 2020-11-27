Прощание с Диего Марадоной переросло в беспорядки

Собравшиеся в очереди прорвали оцепление.

Перед президентским дворцом в Буэнос-Айресе образовалась огромная очередь. Многие занимали места накануне вечером и провели на улице всю ночь, чтобы проститься со своим кумиром. Обстановка накалилась ближе к завершению церемонии. Из-за опасения, что не успеют пройти во дворец люди стали активно двигаться вперед, роняя ограждения, в результате многотысячная толпа прорвала оцепление. Начались беспорядки, которые вскоре переросли в столкновение с полицией.

Поклонники Диего Марадоны кидали в силовиков камни и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ и травматическое оружие с резиновыми пулями, несколько человек были ранены. В итоге по просьбе родственников гражданскую панихиду завершили досрочно. Гроб с телом футболиста отвезли на кладбище в пригород столицы Аргентины в сопровождении кортежа численностью в тысячу полицейских, которые ехали на мотоциклах.

На похоронах присутствовали только родные и близкие футболиста.