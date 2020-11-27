Погодные аномалии возможны в ближайшие дни в ряде российских регионов

В частности, тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов в Красноярском крае и Якутии, рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре. В то же время в Западной Сибири ожидается аномальный холод, добавили специалисты. Там температура будет на 6-7 градусов ниже нормы. В столичном регионе до конца ноября прогнозируют мокрый снег, дождь, повышенную облачность и отсутствие солнца. Температура воздуха будет оставаться в пределах нуля.