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08:34, 27 ноября 2020

Более 6-ти тысяч человек по-прежнему остаются без света в Приморском крае

Между тем, сегодня уже девятый день после того, как на регион обрушилась непогода, которая привела к отключению электроэнергии. Наиболее сложная обстановка, по данным оперативного штаба краевой администрации, складывается во Владивостоке, где без света остаются более 4-х тысяч человек. Нет электроэнергии на острове Русский. Приморский губернатор Олег Кожемяко уже потребовал отстранить главу территориального управления острова за бездействие во время чрезвычайной ситуации.
На прошлой неделе непогода оставила без света в Приморье почти 200 тысяч человек.



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