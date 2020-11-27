Роспотребнадзор предлагает продлить меры по борьбе с коронавирусом в школах до 2022 года

Такой проект постановления появился на сайте правовой информации. Сейчас карантинные меры действуют до начала следующего года. В учебных заведениях запрещены массовые мероприятия с участием детей из разных групп. Занятия рекомендуется проводить в одном кабинете. Вопрос о переводе на дистанционное обучение находится в введении региональной администрации. К примеру, в Москве средняя и старшая школы занимаются на удаленке до середины января.