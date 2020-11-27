Басманный суд Москвы должен избрать меру пресечения для бывшего замглавы тюремного ведомства Валерия Максименко

По словам источника агентства ТАСС, речь может идти как о заключении под стражу, так и о домашнем аресте. Минувшую ночь Максименко провел в изоляторе временного содержания на Петровке. До этого его допросили в Следственном комитете. Экс-замглавы ФСИН обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он незаконно организовал заключение контрактов на строительство и ремонт объектов службы. Ущерб от этого следователи оценивают почти в 200 млн. рублей.