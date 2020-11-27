Трамп готов покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за демократа Байдена

Президент США Дональд Трамп готов покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за демократа Джозефа Байдена. Но в этом случае коллегия, по мнению американского лидера, допустит ошибку. В то же время он повторил обвинение в адрес представителей демократической партии в краже голосов. Байден, по предварительным данным, набирает необходимое число голосов выборщиков для избрания президентом США. Трамп отказывается признавать поражение, в ряде штатов его соратники пытаются оспорить результаты голосования в судах. Между тем кандидата от демократов уже поздравили с победой лидеры многих стран, в том числе Китая. В Москве сказали, что поздравят победителя только после официального объявления результатов.