Знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадону похоронили на кладбище близ Буэнос-Айреса

В церемонии приняли участие лишь его ближайшие родственники, передает аргентинское телевидение. Сообщается, что возле кладбища произошли столкновения полиции с людьми, которые пришли проводить Марадону в последний путь. Один сотрудник МВД получил травму. Силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ. До этого беспорядки произошли в ходе церемонии прощания с футболистом в президентском дворце. Из-за этого ее пришлось досрочно завершить. Диего Марадона скончался в среду на 61-м году жизни.