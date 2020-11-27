Знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадону похоронили на кладбище близ Буэнос-Айреса

В церемонии приняли участие лишь его ближайшие родственники, передает аргентинское телевидение. Сообщается, что возле кладбища произошли столкновения полиции с людьми, которые пришли проводить Марадону в последний путь. Один сотрудник МВД получил травму. Силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ. До этого беспорядки произошли в ходе церемонии прощания с футболистом в президентском дворце. Из-за этого ее пришлось досрочно завершить. Диего Марадона скончался в среду на 61-м году жизни.
2020-11-27T08:31:07+03:00
2020-11-27T08:31:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 27 ноября 2020
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