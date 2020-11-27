На главной площади Страсбурга сегодня установят большую рождественскую ёлку

Однако из-за коронавируса ярмарок по случаю праздника в этом году не будет.

В центре Страсбурга на площади Клебера сегодня заиграет огнями самая большая городская ёлка. При этом власти в преддверии главного европейского праздника года отказались от традиционной рождественской ярмарки — одной из самых популярных во Франции. Домики с сувенирами, игрушками и сладостями в этом году в центре Страсбурга не поставят. Не откроется и главная рождественская ярмарка с глинтвейном, закусками и сувенирами в саду Тюильри в Париже, а также Бордо и ряде других городов страны. К этому привело ухудшение ситуации с коронавирусом во Франции. Рождественские ярмарки в Европе отменены почти везде. В этом году, например, не откроется Нюрнбергская ярмарка в Германии, такое происходило только в последние годы Второй мировой войны, отмечает британский сайт BBC. Не будет больших празднеств в Швеции, где весной действовали очень мягкие ограничения из-за пандемии, там рождественские ярмарки тоже отменили. В Чехии вопрос окончательно не решен. При этом власти Праги считают, что организовать ярмарку как обычно, в Старом Городе, было бы недопустимо.

В свою очередь, правительство Великобритании надеется, что к Рождеству ситуацию с коронавирусом удастся стабилизировать. При этом праздничных ярмарок проводить в стране также не планируют.