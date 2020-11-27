Басманный суд рассмотрит иски бывших преподавателей Высшей школы экономики к образовательному учреждению

Они оспаривают отказ продлевать трудовые соглашения.

В самой «Вышке» увольнения объясняют реорганизацией факультетов в рамках новой программы развития ВУЗа. Только в этом году преобразования коснулись факультетов права, гуманитарных наук, бизнеса и менеджмента.

Истцы – Елена Лукьянова, Ирина Алебастрова и Илья Гурьянов считает, что их оставили без работы по политическим мотивам. К примеру, Лукьянова связывала кадровое решение со своими исследованиями эффективности российских законов и публичными выступлениями. Преподаватели успешно прошли конкурс на замещение должностей в «Вышке» еще зимой, но контракты продлевать не стали.

Уволенные сотрудники просят восстановить их в должности. Алебастрова требует взыскать с работодателя компенсацию морального вреда и недополученный заработок. Гурьянов тоже рассчитывает на выплаты. Лукьянова в беседе с газетой «Коммерсантъ» ранее говорила, что в случае победы в суде навряд ли вернется в «Вышку».

Отводка

Среди педагогов, с которыми Высшая школа экономики не стала продлять договор, оказался также редактор «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Вместе с коллегами он решил создать бесплатный образовательный проект «Свободный университет».