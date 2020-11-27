СК обратится в Басманный суд для избрания меры пресечения бывшему заместителю директора ФСИН Валерию Максименко

Следственный комитет сегодня обратится в Басманный суд для избрания меры пресечения бывшему заместителю директора ФСИН Валерию Максименко. Его задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

СК может ходатайствовать о заключении Валерия Максименко под стражу или о домашнем аресте. Об этом сообщил агентству ТАСС источник, знакомый с ситуацией. Ночь бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний провел в изоляторе временного содержания на Петровке. Туда его доставили из Следственного комитета после допроса. Валерия Максименко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ФСИН. Ущерб оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. По версии следствия, в результате действий бывшего заместителя главы ФСИН ряд объектов не смогли начать свою работу, поскольку их возведение не было завершено. Валерий Максименко был уволен со своего поста год назад. Это произошло после того, как он заявил, что перестанет давать комментарии журналистам, хотя до этого неоднократно публично обсуждал работу ведомства, отмечает агентство «Интерфакс». Решение Валерий Максименко объяснил чувством стыда за многие информационные поводы.

В 2017-м году суд приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера. Его признали виновным в мошенничестве.