Роспотребнадзор намерен продлить до 2022 года санитарные требования к организациям, работающим с детьми, введенные в связи с пандемией коронавируса. Проект постановления опубликован на портале правовой информации, его должна подписать глава ведомства Анна Попова. Действующие ограничения, предусмотренные правилами, запрещают проведение в детских организациях массовых мероприятий «с участием различных групп». и закрепляют за одним классом один кабинет для проведения большинства уроков.
2020-11-27T07:32:02+03:00
2020-11-27T07:32:02+03:00
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07:32, 27 ноября 2020
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