Роспотребнадзор намерен продлить до 2022 года санитарные требования к организациям, работающим с детьми, введенные в связи с пандемией коронавируса. Проект постановления опубликован на портале правовой информации, его должна подписать глава ведомства Анна Попова. Действующие ограничения, предусмотренные правилами, запрещают проведение в детских организациях массовых мероприятий «с участием различных групп». и закрепляют за одним классом один кабинет для проведения большинства уроков.