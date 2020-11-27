В Новосибирске из-за аварии на магистральной теплотрассе остались без тепла более 100 домов. Половина из них – жилые многоквартирные. Местные энергетики обещают завершить ремонт системы сегодня к вечеру. По прогнозу гидрометцентра сегодня в Новосибирске ожидается 11-13 градусов мороза.