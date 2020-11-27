Главу территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранят за бездействие во время ЧС. Этого от мэра города потребовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он считает, что чиновница не приняла мер по оказанию помощи населению во время ликвидации последствий ЧС. В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.