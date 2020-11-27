Лауреаты премии имени Корнея Чуковского станут известны сегодня.
Церемония награждения пройдет в Московском детском эстрадном театре в очном формате, а на сайте учреждения будет вестись трансляция.
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Лауреаты премии имени Корнея Чуковского станут известны сегодня.
Церемония награждения пройдет в Московском детском эстрадном театре в очном формате, а на сайте учреждения будет вестись трансляция.
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Ряд СМИ, как утверждается на сайте радио «Свобода», распространил ложную информацию об А. и Ю. Навальных. В частности, «Комсомольская правда», Газета.Ру, «Спутник» и сайт «ИноСМИ» ссылались на несуществующее «немецкое» издание, которое утверждало, что Юлия Навальная, якобы, будет выдвигаться в депутаты Госдумы по указанию «зарубежных кураторов», что история с отравлением Алексея Навального ядом «Новичок» полностью придумана его командой, а канцлер Ангела Меркель стала жертвой информационной кампании по продвижению российского оппозиционера.