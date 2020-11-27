В Болгарии сегодня ужесточают ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Детские сады, школы и университеты почти на месяц закроют, ученики и студенты будут обучаться дистанционно. Работу по всей Болгарии приостановят торговые и фитнес-центры, рестораны, бары, ночные клубы. Спортивные состязания разрешат проводить, но без зрителей на трибунах. Театры не закроют при условии заполняемости залов до 30-ти процентов, зрители должны также соблюдать дистанцию и носить маски, передаёт агентство РИА Новости. Частные мероприятия с участием более 15-ти человек в Болгарии запрещены. То же касается туристических поездок по стране и выезда за границу. Меры будут действовать до 21-го декабря включительно. Власти при этом не намерены вводить комендантский час. Открытыми оставят сады и парки. Жителям разрешено ходить за продуктами, в аптеку, посещать банки и страховые агентства. В Болгарии число заражённых в последние дни превышает 4 тысячи человек в сутки. С начала эпидемии заболело почти 130 тысяч, умерли более трёх тысяч инфицированных.

В Софии недовольные решением властей ужесточить ограничения провели в среду очередную акцию протеста у здания правительства. Люди потребовали отставки премьер-министра страны Бойко Борисова. Его демонстранты обвинили в неспособности реформировать систему здравоохранения.