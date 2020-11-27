В Твери врач решила продавать через Instagram инструкцию по лечению коронавируса. Пользователи соцсетей возмутились идеей заработать на эпидемии, а руководство больницы посчитало это некорректным.

950 рублей стоит инструкция по лечению от коронавируса «быстро в домашних условиях». Сообщение о возможности его приобрести терапевт инфекционного госпиталя ГКБ №6 Твери Валентина Максимова разместила в своем Instagramе, пишет издание Tverigrad. Но бизнес-идею врача оценили не все. Сначала на нее обрушились с критикой пользователи социальных сетей, а потом ситуацию прокомментировали и администрации больницы, и в тверском минздраве. Главврач медучреждения Владимир Удалов назвал это незаконной попыткой обогащения без лицензии, злоупотреблением доверием пациентов и игрой на страхах людей. В региональном минздраве предупредили об уголовном наказании за осуществление медицинской деятельности без лицензии. Сама Максимова уверена, что лицензия ей не требуется – у нее есть диплом, она зарегистрирована как самозанятая. С критикой в свой адрес она не согласна. По словам врача, она делала чек-лист с благими намерениями, на основе опыта работы в инфекционном госпитале, а продавать его решила, поскольку люди внимательнее относятся к информации, за которую они заплатили. Максимова сравнила это с консультацией в платной клинике.

Руководство больницы обещало провести служебную проверку, а ее результаты направить в правоохранительные органы.