Z Архив новостей новости
5 1 6 131
07:02, 27 ноября 2020

В Твери врач решила продавать через Instagram инструкцию по лечению коронавируса

В Твери врач решила продавать через Instagram инструкцию по лечению коронавируса. Пользователи соцсетей возмутились идеей заработать на эпидемии, а руководство больницы посчитало это некорректным.

950 рублей стоит инструкция по лечению от коронавируса «быстро в домашних условиях». Сообщение о возможности его приобрести терапевт инфекционного госпиталя ГКБ №6 Твери Валентина Максимова разместила в своем Instagramе, пишет издание Tverigrad. Но бизнес-идею врача оценили не все. Сначала на нее обрушились с критикой пользователи социальных сетей, а потом ситуацию прокомментировали и администрации больницы, и в тверском минздраве. Главврач медучреждения Владимир Удалов назвал это незаконной попыткой обогащения без лицензии, злоупотреблением доверием пациентов и игрой на страхах людей. В региональном минздраве предупредили об уголовном наказании за осуществление медицинской деятельности без лицензии. Сама Максимова уверена, что лицензия ей не требуется – у нее есть диплом, она зарегистрирована как самозанятая. С критикой в свой адрес она не согласна. По словам врача, она делала чек-лист с благими намерениями, на основе опыта работы в инфекционном госпитале, а продавать его решила, поскольку люди внимательнее относятся к информации, за которую они заплатили. Максимова сравнила это с консультацией в платной клинике.

Руководство больницы обещало провести служебную проверку, а ее результаты направить в правоохранительные органы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала для того чтобы противостоять фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников»...

5 279 6 20693 20.11
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Победу у Трампа украл Уго Чавес Новая звезда взошла на небосклоне Трампизма: знакомьтесь, юрист штаба Трампа Сидни Пауэлл. Давала вчера пресс-конференцию в Вашингтоне вместе с Руди Джулиани…

5 170 6 44048 20.11
Интервью Разворот (утренний)

Владимир Мединский гость: Владимир Мединский помощник президента РФ

Какой должна быть история в России? Надо просто занимать более активную позицию. Надо, я считаю, действовать как американцы. Надо продвигать, продавливать, излагать активно везде, всеми средствами доступными, мягкой силой свою правдивую точку зрения…

5 118 6 11648 26.11
#слушать 22:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…

5 176 6 18077 25.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Монументальное беспамятство Памятник будет не Кобзону, а тем качествам, которые власть ценит в людях больше всего…

5 59 6 8200 23.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Санкт-Петербурге конфликт в автобусе привел к убийству В Санкт-Петербурге конфликт в автобусе привел к убийству Пассажир подошёл к попутчикам и попросил их надеть маски. Подозреваемый резко отреагировал на просьбу, из-за чего возникла перепалка. Убитый мужчина первым ударил оппонента, после чего вышел из маршрутки…

5 192 6 84233 20.11
8читать ;смотреть
Блоги

Павел Дубравский политтехнолог

О мёртвых голосующих за Джо Байдена Теоретически, можно ходить по почтовым ящикам пожилых людей и красть их бюллетени… но они не пройдут проверку по подписи, т.к. эти данные есть в электронной избирательной системе…

5 191 6 29041 23.11
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Я считаю, что Азербайджан будет расследовать осквернение церквей А вот с другой стороны будут подобные факты – по факту осквернения азербайджанских на оккупированной территории? Что-то я сомневаюсь в этом, честно вам скажу…

5 36 6 19582 20.11
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Чего ждать России от потенциального госсекретаря США Блинкена? Он считает агрессию России на востоке Украины серьезной проблемой и с недоверием относится к Владимиру Путину. Он признает, что в 90-х демократы допустили ошибку, полагая, что Россия способна стать демократическим государством…

5 172 6 27631 24.11
Блоги

Наталья Поклонская зампредседателя комитета ГД по международным делам

Люди хотят чтобы их проблемы слышали Пенсионеры, учителя, бизнесмены, студенты… Всем нужна помощь и я искренне постараюсь им помочь. Уже сегодня мной были направленны запросы в органы госвласти, остается надеяться на порядочность чиновников…

5 39 6 7041 24.11
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Письмо священников и мирян к христианам Беларуси Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию…

5 79 6 15459 26.11
Блоги

Константин Богомолов режиссер

Не вижу трагедии в 25 процентах Театральные люди столько говорят о том, что театр — это храм. Но Храм жив и тогда, когда в нем даже один прихожанин. Один желающий утешения. И разве тот называется пастырем, кто унывает, что в его храме — не «биток»?!..

5 57 6 37586 20.11
Блоги

Заявление Посольства Республики Польша в Москве в связи с искажением фактов, касающихся Катынского преступления На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном…

5 227 6 45242 25.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Выборы в США: осторожно, инфошум! Конечно, то, что делал в последние две недели президент Трамп и его сторонники — снижает легитимность выборов и победы Байдена. Но это давно уже стало традицией в американской политике…

5 106 6 21136 25.11
Блоги

Кусок эфира

Александр Баунов: Пик благосостояния был достигнут не при пике демократии Большинство российских избирателей помнят 90-е годы. Если бы они помнили это как пик собственного процветания, если бы эти 2 и 2 сложились в 4, картина была бы другой…

5 66 6 13295 26.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вакансия Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается…

5 319 6 64829 22.11

Популярное за неделю

Новости

Ряд СМИ, как утверждается на сайте радио «Свобода», распространил ложную информацию об А. и Ю. Навальных. В частности, «Комсомольская правда», Газета.Ру, «Спутник» и сайт «ИноСМИ» ссылались на несуществующее «немецкое» издание, которое утверждало, что Юлия Навальная, якобы, будет выдвигаться в депутаты Госдумы по указанию «зарубежных кураторов», что история с отравлением Алексея Навального ядом «Новичок» полностью придумана его командой, а канцлер Ангела Меркель стала жертвой информационной кампании по продвижению российского оппозиционера.

5 2 6 2633
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Понятно, почему это происходит — близятся выборы. Они боятся, что результаты будут такие же, как в Белоруссии. И у них перед глазами уже пример Белоруссии, откуда бегут айтишники, как армяне бегут из Нагорного Карабаха…

5 133 6 93178 21.11
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3351696
Судебные процессы «говоривших против власти» (Российская империя, XIX в.)
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3612 22.11
Блоги

Максим Шевченко журналист

Ответ Запада будет жесткий и беспощадный Вместе с журналисткой BBC Ильхам Алиев заочно поставил на место и толпу подобных ей журналистов — неоимпериалистов-неоколониалистов в российских медиа. Российская машина пропаганды только делает вид, что она противостоит Западу…

5 193 6 299354 21.11
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

Когда начнется процесс транзита, точнее, он перейдет в публичную плоскость. Он уже сейчас идет. Он просто не виден. Когда бульдоги грызутся под ковром, мы этого не видим. Только рычание недовольное доносится…

5 88 6 85852 24.11
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8870850
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4712021

Сегодня в эфире