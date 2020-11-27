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06:46, 27 ноября 2020

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко. Как сообщается на сайте СК, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов ФСИН. Годом ранее Максименко публично отказался давать комментарии прессе, заявив, что ему «со стыда хочется под землю провалиться» от того, что происходит во ФСИН. Вскоре после этого он подал в отставку. В марте указом президента Максименко был уволен.



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