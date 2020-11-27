Губернатор Приморья потребовал от мэра Владивостока уволить главу острова Русский. Олег Кожемяко считает, что чиновница не приняла меры по помощи населению при

ликвидации последствий ЧС, вызванной циклоном и ледяным дождем. По словам Кожемяко, на протяжении недели руководителя не видели, не слышали, а от жителей не поступило ни одной благодарности за ее работу. Теперь следить за тем, чтобы люди получали всю необходимую поддержку, будет один из заместителей мэра Владивостока. На острове до сих пор нарушено электроснабжение, сообщение с городом возможно только с помощью парома. Как сообщает пресс-служба главы региона, на Русский сегодня доставят дополнительные полевые кухни для организации горячего питания. Жителям раздадут 150 газовых плит, установят пять дополнительных электрогенераторов и организуют подвоз топлива.