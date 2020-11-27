Власти Орловской области проверяют сообщениям о продаже почтовых марок с изображением Гитлера. Марки, по сообщениям местных СМИ реализуются в газетных киосках «Роспечати» в Орле по цене 290 рублей. Как передает Интерфакс, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.